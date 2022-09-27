16 günde tam 11 bisiklet çaldı

Afyonkarahisar’da 16 günde 11 adet bisiklet çalan hırsızlık şüphelisi, 2 adet bisikletle birlikte polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar’da 9 Eylül’den 25 Eylül’e kadar birbiri ardında farklı adreslerden bisiklet çalınması olayına ilişkin polis ekipleri tahkikat başlattı. Yapılan araştırma sonucunda A.C.B. isimli şahıs Eşrefpaşa Mahallesi Eşrefpaşa Camii avlusunda çalınan 2 adet bisiklet ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahsın emniyetteki sorgusunda; bahse konu hırsızlık olaylarını ekonomik sorunlarından dolayı kendi başına yaptığını itiraf ederek samimi ikrarda bulundu. Gözaltına alınan şahsın bugün adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.