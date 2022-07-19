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15 Temmuz gazisinden Müftü Kazancı’ya ziyaret

15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sırasında gazi olan Adviyye Gül İsmailoğlu Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı’yı ziyaret etti.

AFYONKARAHİSAR 19.07.2022, 13:26
15 Temmuz gazisinden Müftü Kazancı’ya ziyaret

15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sırasında gazi olan Adviyye Gül İsmailoğlu Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı’yı ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan ziyarette Müftü Sinan Kazancı, gazilik anlam ve öneminden bahsetti. Genç gazi Adviyye Gül İsmailoğlu’nu tebrik eden Müftü Kazancı, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim etti. Ziyarette Gazi Adviyye Gül İsmailoğlu’na ailesi de eşlik etti. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

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