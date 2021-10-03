banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."

14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR 03.10.2021, 11:45
14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Efe S. (14) yönetimindeki 35 D 9539 plakalı otomobil, Sultandağı ilçesinden Üçkuyu istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalı üzerinde bulunan köprü korkuluğuna çarptı. Kazada, Ali Özdemir (24) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüsü S., otomobilde yolcu olarak bulunan Yalçın Satılmış (39), Mehmet Satılmış (44) ve Ramazan Aydoğmuş (31) yaralandı.

Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi, Sultandağı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P