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11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs kuru sıkı tabancayla yakalandı

AFYONKARAHİSAR’DA MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİNİN YAPTIĞI UYGULAMADA 11 SUÇTAN KAYDI BULANAN BİR KİŞİ KURU SIKI TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALANDI.

AFYONKARAHİSAR 17.09.2020, 12:24
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11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs kuru sıkı tabancayla yakalandı

Afyonkarahisar’daki polis uygulamasında, 11 suçtan kaydı bulanan bir kişi kuru sıkı tabancayla birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından Olucak Mahallesi Çavuşbaş sokakta yapılan uygulamada, 11 ayrı suçtan kaydı bulanan A.Ç., ruhsatsız kuru sıkı tabancayla birlikte yakalandı.

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