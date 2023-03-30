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10 yıllık çam ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi
AFYONKARAHİSAR’DA YAKLAŞIK 10 YAŞINDAKİ ÇAM AĞACI RÜZGARIN ŞİDDETİNE DAYANAMAYARAK DEVRİLDİ. OLAY ESNASINDA KALDIRIMIN BOŞ OLMASI İSE YAŞANABİLECEK FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ.
AFYONKARAHİSAR 30.03.2023, 11:30
Afyonkarahisar’da yaklaşık 10 yaşındaki çam ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi. Olay esnasında kaldırımın boş olması ise yaşanabilecek facianın önüne geçti.
Olay, Bolvadin ilçesi Ethem Kelekçi mahallesinde meydana geldi. Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları devam ederken, mahallede ki bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 10 yıllık bir çam ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayarak büyük bir gürültü ile devrildi. Devrilme esnasında kaldırım ve yolun boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, olay esnasında çevrede büyük şok yaşandı.