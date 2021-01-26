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Adrenalin tutkunlarının yeni adresi: Van Gölü Havzası

Güncel 26.01.2021, 09:45
Adrenalin tutkunlarının yeni adresi: Van Gölü Havzası
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Üç farklı ülkeden Van’a gelen adrenalin tutkunları, tırmandıkları Artos Dağı’nın zirvesinde Van Gölü’ne karşı kayak ve yamaç paraşütü yaptı.