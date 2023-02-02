Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan aday olmayacağını açıkladı

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, 4 Şubatta yapılacak olan olağan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, adaylarla bir araya geldi. Ziraat Odası başkanlığı için aday olan Abdurrahman Can, Mehmet Anaç, Hayrettin Coşkun, Hasan Doğan, Şevket Alagöz ve Yaşar Özkan ile bir araya gelen Salih Şahan, kongre sürecini Adıyaman’a yakışır bir şekilde tamamlanacağını kaydetti.

Salih Şahan, “Yaklaşık 8 yıldır yürüttüğüm Ziraat Odası Başkanlık görevini sonlandırıyorum. Başkanlığım boyunca başta tütün ve sulama projeleri olmak üzere ilimizin bir çok tarımsal sorunlarının gerek yerelde, gerekse bakanlık düzeyinde çözümü için diğer ilçe ziraat odası başkanlarıyla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu konuda başta milletvekillerimiz olmak üzere ve ilimizin STK başkanlarına şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim.

4 Şubat Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulumuzun huzur ve kardeşlik çerçevesinde geçmesi için mevcut aday arkadaşlarla toplantı gerçekleştirdik. Bütün başkan adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İki dönem şahsıma ve meclisime teveccüh gösteren delegelere, muhtarlara ve çiftçilerimize teşekkürü borç biliyorum. Olağan kongremizin ilimize ve çiftçilerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.