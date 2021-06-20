Zabıtadan kaldırım işgali denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ana cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor.

Cadde ve sokaklarda yayaların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini arttıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerleri tarafından kaldırımlara bırakılan, görüntü kirliliğine yol açan ticari mallar, flama ve seyyar tabelaları kaldırttı. Kaldırımları işgal eden işyeri sahiplerine söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu uygun bir dille anlatan ekipler, uyarılara rağmen kaldırımları işgal eden esnaflara daha sonra yapılacak denetimlerde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Kaldırımların işgal edilmemesi için sık sık uyarılarda bulunduklarını belirten yetkililer, “Tüm uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam eden esnaflar hakkında yasal işlem başlatıyoruz. Kaldırımların yayalar için yapıldığını unutmayalım. İşgal edildiği için vatandaşlarımız yollarda yürümek zorunda kalıyor. İnsanların hayatını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yoktur” diye konuştu.