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Zabıta ve polisten kaçan dilenciler tuvalette yakalandı
Adıyaman’da, polis ve zabıta ekiplerinden kaçan 4 kadın dilenci, bir caminin tuvale kısmında yakalandı.
ADIYAMAN 07.02.2021, 12:37
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Adıyaman’da, polis ve zabıta ekiplerinden kaçan 4 kadın dilenci, bir caminin tuvale kısmında yakalandı.Gölbaşı Caddesi üzerinde vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilenci ihbarını alan polis ekipleriyle, zabıta ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Burada ekipleri gören 4 kadın dilenci kaçmaya başladı. Kadın dilenciler ekiplerden kurtulmak için Eskisaray Cami tuvaletlerine saklandı. Ekipler kadın dilencileri burada yakalayarak zabıta karakoluna götürdü. Kadın dilenciler hakkında cezai işlem uygulandı.