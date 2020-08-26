Zabıta toplu alanlarda denetim yaptı
ADIYAMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KORONA VİRÜS VAKALARINDAKİ ARTIŞTAN DOLAYI HALKIN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI MEKANLARDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs vakalarındaki artıştan dolayı halkın yoğun olarak kullandığı mekanlarda denetim gerçekleştirdi.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilde faaliyetlerini sürdüren ve toplu olarak kullanılan kapalı mekanlarda denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.
Daha önce berber, kuaför, güzellik salonları, eğlence ve oyun merkezleri, restoranlar, yüzme havuzları, pazar yerleri ve düğün salonları gibi noktalara gerçekleştirdiği denetimleri yine oyun merkezleri ile nikah salonunda da uygulayan Zabıta ekipleri, halkı korona virüs tedbirleri konusunda uyardı.
Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda vatandaşları üstünü çizerek uyaran ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerin olumlu etkisini gördüklerini söyleyen yetkililer, vatandaşların sağlığı açısından bu denetimlerin devam edeceğini dile getirdi.
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