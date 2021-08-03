Zabıta ekiplerinden su israfı denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son günlerde azalan içme suyu kaynağından kaynaklanan su kesintilerinin minimuma düşürülmesi için gerçekleştirdiği su israfı denetimlerine devam ediyor.

Son günlerde su kaynağındaki azalmadan dolayı susuz kalan Adıyamanlıların bu sorundan en kısa sürede kurtulması için su israfı denetimine çıkan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlardan suyu dikkatli kullanmalarını istedi.

Vatandaşı su kullanımı konusunda uyaran ekipler, gereksiz su kullanan esnaf ve vatandaşlara da sözlü uyarlarda bulundu. Su kesintilerinin kendilerini mağdur ettiğini söyleyen ve bu konuda vatandaşların da tasarruf yaparak sorunun çözümüne katkı sunması gerektiğini söyleyen duyarlı vatandaşlar da denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.