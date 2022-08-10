banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması

Zabıta ekiplerinden su israfı denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, son günlerde azalan içme suyu kaynaklarının önüne geçmek için gerçekleştirdiği su israfı denetimlerine devam ediyor.

ADIYAMAN 10.08.2022, 15:53
Zabıta ekiplerinden su israfı denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, son günlerde azalan içme suyu kaynaklarının önüne geçmek için gerçekleştirdiği su israfı denetimlerine devam ediyor.

Son günlerde su kaynağındaki azalmadan dolayı su israfı denetimine çıkan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlardan suyu dikkatli kullanmalarını istedi.

Vatandaşı su kullanımı konusunda uyaran ekipler, gereksiz su kullanan esnaf ve vatandaşlara da sözlü uyarlarda bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Zabıta ekiplerimiz oto yıkamalarda şebeke suyu kullanımı konusunda denetimlerine devam ediyor. Kuraklığın arttığı yaz döneminde su kullanımına lütfen dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu