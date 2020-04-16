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Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

KORONA VİRÜSTEN DOLAYI FIRSATÇILIK YAPAN UN SATICILARI İLE İLGİLİ GELEN ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİREN ADIYAMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLE ADIYAMAN İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ, UN DEĞİRMENLERİNDE VE UN SATILAN İŞYERLERİNDE FİYAT DENETİMİNE ÇIKTI.

Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

KORONA VİRÜSTEN DOLAYI FIRSATÇILIK YAPAN UN SATICILARI İLE İLGİLİ GELEN ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİREN ADIYAMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLE ADIYAMAN İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ, UN DEĞİRMENLERİNDE VE UN SATILAN İŞYERLERİNDE FİYAT DENETİMİNE ÇIKTI.

16 Nisan 2020 Perşembe 15:07
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Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

Korona virüsten dolayı fırsatçılık yapan un satıcıları ile ilgili gelen şikayetleri değerlendiren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, un değirmenlerinde ve un satılan işyerlerinde fiyat denetimine çıktı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezinde un satılan iş yerleri ile un değirmenlerinde fiyat denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetimle ilgili bilgi veren yetkililer, korona virüsü fırsat bilerek halkın en temel gıda maddelerinin fiyatlarını fahiş seviyede arttıran ve bundan dolayı vatandaşlar tarafından şikayet edilen un değirmenlerinde ve un satılan işyerlerinde fiyat denetimi yaptıklarını ve yüksek fiyatla satış yapan işyerlerine gerekli cezai işlemin uygulandığını söyledi. Yetkililer, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini de vurguladı.

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