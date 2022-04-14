Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki marketleri denetledi. Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, son günlerde artan fiyatların önüne geçmek amacıyla sürdürülen denetimlerin devam ettiğini dile getirdi. Yetkililer, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak süreceğini sözlerine ekledi.