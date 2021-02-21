Zabıta Ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Adıyaman Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslara göz açtırmıyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından şehir merkezi, hastane ve mezarlıklarda yapılan denetimlerde halkın dini duygularını istismar edip, dilencilik yoluyla haksız para kazanan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada birçok dilenci yakalanarak haklarında cezai işlem uygulandı.