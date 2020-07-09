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Yunus polisleri uyuşturucuya geçit vermiyor
ADIYAMAN’DA, YUNUS POLİS EKİPLERİNİN DURUMUNDAN ŞÜPHELENDİĞİ ŞAHSIN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
ADIYAMAN 09.07.2020, 17:58
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Adıyaman’da, Yunus Polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Ramazan Kurt Taziye evi yanında Yunus Polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği D.A., isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan üst aramalarında bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesine el konulurken şahıs, polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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