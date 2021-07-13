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Yunus Emre mahallesinde asfalt çalışması
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre mahallesinde asfalt çalışmalarına devam ediyor.
ADIYAMAN 13.07.2021, 16:04
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre mahallesinde asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Adıyaman merkez Yunus Emre mahallesindeki belirlenen sokaklarda gerçekleştirilen asfalt çalışması hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yolun en kısa sürede hizmete açılmasını amaçladıklarını belirtti.Mahalle sakinleri ise yaptıkları değerlendirmede çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.