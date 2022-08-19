banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Adıyaman’da, yüksekten düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN 19.08.2022, 14:34
Yüksekten düşen kişi yaralandı

Adıyaman’da, yüksekten düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde 4 katlı binanın 2. katında ikamet eden H.O. (50), balkonda olduğu esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Beton zemine düşen H.O., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu