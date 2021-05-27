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Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

ADIYAMAN 27.05.2021, 14:48
Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yüksekten düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Nasırlı Köyünde ikamet eden tansiyon hastası olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Bekir Coşkun, 2 katlı evlerinin balkonunda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yere düşen Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Bekir Coşkun’un cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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