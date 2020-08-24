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Yüksekten düşen çocuk yaralandı
ADIYAMAN’DA, 2 KATLI EVİN ÇATISINDAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI.
ADIYAMAN 24.08.2020, 12:28
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Adıyaman’da, 2 katlı evin çatısından düşen çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde 2 katlı evin 2.katında ikamet eden Kemal S. (3), dengesini kaybederek aşağıya düştü. 2.Kattan aşağıya düşerek yaralanan çocuğu fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kemal S., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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