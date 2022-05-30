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Yüksekten düşen çocuk yaralandı

Adıyaman’da, oturduğu tek katlı evin damından düşen çocuk yaralandı.

ADIYAMAN 30.05.2022, 11:52
Yüksekten düşen çocuk yaralandı

Adıyaman’da, oturduğu tek katlı evin damından düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesinde ikamet ettiği tek katlı evin damında oyun oynayan Ahmet M., isimli çocuk, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekte düşen çocuk yaralandı. Yaralı Ahmet M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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