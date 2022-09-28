Yüksek gerilim hattına temas eden şahıs hayatını kaybetti

Adıyaman’da elindeki demir yüksek gerilim hattına temas edince elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenisanayi Mahallesi 2828 Sokakta ikamet eden Mustafa Kaya (30), evin damında ceviz toplamak istedi. Eline aldığı metal demirin evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Kaya akıma kapıldı. Ağır yaralanan Mustafa Kaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Kaya, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.