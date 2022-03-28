banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Rus milyarder Abramovich’in Kiev’de zehirlendiği iddia edildi
Rus milyarder Abramovich’in Kiev’de zehirlendiği iddia edildi
Ekmek ve un fiyatlarına zam bekleniyor!
Ekmek ve un fiyatlarına zam bekleniyor!
Azerbaycan’dan Ukrayna’ya yakıt desteği sözü
Azerbaycan’dan Ukrayna’ya yakıt desteği sözü
Van-İran uçak seferleri sona erdi? Peki ama neden?
Van-İran uçak seferleri sona erdi? Peki ama neden?

Yücekaya: ’’Fabrikalar işçi bulamıyor’’

İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya, Sağlık Bakanlığı’nın Adıyaman’da 19 kişilik temizlik kadrosu için 17 bin üniversite mezununun başvurduğu yönünde yapılan değerlendirme ve eleştirilere tepki gösterdi. Yücekaya, Sağlık Bakanlığı’nın Adıyaman’da 54 personeli için 24 bin 612 kişinin başvurduğunu belirterek, başvuru yoğunluğunun temel nedenini de kamu işyerlerine gösterilen ilgi olarak ifade etti.

ADIYAMAN 28.03.2022, 23:11
Yücekaya: ’’Fabrikalar işçi bulamıyor’’

İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya, Sağlık Bakanlığı’nın Adıyaman’da 19 kişilik temizlik kadrosu için 17 bin üniversite mezununun başvurduğu yönünde yapılan değerlendirme ve eleştirilere tepki gösterdi. Yücekaya, Sağlık Bakanlığı’nın Adıyaman’da 54 personeli için 24 bin 612 kişinin başvurduğunu belirterek, başvuru yoğunluğunun temel nedenini de kamu işyerlerine gösterilen ilgi olarak ifade etti.

İşkur İl Müdürü Emin Yücekaya, düzenlediği basın açıklamasında yoğun başvuru rakamları üzerinden işsizlik değerlendirmesi yapılmasına tepki gösterdi. Yücekaya, Sağlık Bakanlığı’nın Adıyaman için alınacak olan 54 kişi için 24 bin 612 kişinin başvuru yaptığını, başvuru yoğunluğunun temel nedenin de kamu işyerlerine gösterilen ilginin olduğunu belirterek, ’’Sağlık Bakanlığının personel alımı ilanına yapılan iş başvuruları nedeniyle bir süredir Adıyaman’ın işsizliği yoğun biçimde konuşulmaya başlandı. Toplam 54 açık pozisyon içim yapılan başvuru sayısı 24 bin 612’dir. 18-40 yaş arası iş arayanların başvurabildiği programa gösterilen yoğun ilginin temel nedeni, iş arayanların kamu işyerlerine gösterdikleri ilgidir’’ dedi.

Başvuru sayılarını işsizlik olarak gösterenlere tepki

Yücekaya, başvuru sayılarını işsizlik olarak değerlendirenlere de tepki göstererek, ’’Başvuru sayılarını politik gerekçelerle, yüksek işsizlik diye değerlendirip kamuoyu açıklamaları ile toplumu manipüle etmek gerçeklikten, sağduyudan ve rasyonaliteden uzaktır. Problemi anlamak yarısını çözmüş olmak demektir’’ şeklinde konuştu.

Yücekaya, işsizlik söylemlerine matematiksel hesaplarla cevap vererek, ’’Adıyaman’ın işsizlik verilerine ilişkin matematik, en yalın haliyle şudur. Toplam nüfus, 632 bin 459, 15-60 yaş arası (İş gücü) 380 bin 914’tür. Çalışan 346 bin 71, işsiz 34 bin 843’dür. İşsizlik oranı yüzde 9.14’tür. Bu oran Türkiye ortalaması olan 12.1’in 3 puan altında bir orandır. Daha çarpıcı olansa 34 bin 843 rakamıdır. Bizim işsiz sayımız bu kadardır’’ ifadelerini kullandı.

’’Fabrikalar işçi bulamıyor’’

Adıyaman’da tekstil fabrikalarının çalıştıracak işçi bulamadığını da kaydeden Yücekaya, ’’Bir de potansiyelimize dikkatinizi çekmek isterim. Sadece Merinos, yapmaya hazırlandığı yeni yatırımıyla bin istihdam oluşturacak. Adıyaman OSB’de yatırım yapmak için başvuru yapan girişimci sayısı 80. Arsa üretmek için Kuyulu Bölgesinde 430 hektarlık yeni bir OSB için başvuru yapıldı ve süreç devam ediyor. Mermer İhtisas OSB’nin tamamlanması için süreç işliyor. Gölbaşı, Besni OSB’lerde devasa yeni yatırımlar yapılıyor. Kahta OSB’deki tekstil firmaları işçi bulamıyor. 34 bin rakamı bu potansiyel için yüksek bir rakam değil. Sadece 2021 yılında 223 firma yatırım teşvik belgesi aldı. Eğer hastaneye alınacak 19 temizlik işçisi alımı için 17 bin kişi başvurdu, ’öyleyse kim bilir kaç yüz bin işsizimiz var’ diye düşünüyorsanız problemi anlamamışsınız. Dolayısıyla çözemezsiniz de’’ ifadelerine yer verdi.

Yücekaya, "Başvuru sürecinde bana en çok sorulan soru, ’Bir yerde sigortalı çalışıyorsan da başvuru yapabiliyor musun?’ Bu durumu herkes kendi yakın çevresinden de doğrulayabilir’’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19