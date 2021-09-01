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Yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi.
ADIYAMAN 01.09.2021, 14:38
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi.
Kaza, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolunun 21 kilometresinde meydana geldi. Osman Baran yönetimindeki 02 AV 778 plakalı Opel marka otomobil Kahramanmaraş istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil istinat duvarına çarparak durdu.
Kazada otomobilde bulunan Edibe Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.