banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Batılı devletleri böyle 'gömdüler'
Batılı devletleri böyle 'gömdüler'
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası

Yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi.

ADIYAMAN 01.09.2021, 14:38
Yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolunun 21 kilometresinde meydana geldi. Osman Baran yönetimindeki 02 AV 778 plakalı Opel marka otomobil Kahramanmaraş istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil istinat duvarına çarparak durdu.

Kazada otomobilde bulunan Edibe Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Yorumlar (0)
31°
açık