Yolcunun üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir minibüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu kullanma aparatı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu üzerinde jandarma ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda yolcu minibüslerinde aramalar yapıldı. Bu esnada minibüste bulunan ve durumundan şüphelenilen E.K., M.A. ve T.C., isimli şahısların da üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda 3 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülürken uyuşturucu maddeleri ise muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.