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Yolcu otobüsünü sağa çekip yangına müdahale etti

Yol kenarında alev alan kamyonu gören Adıyaman Belediyesi yolcu otobüsü şoförü, otobüsü durdurarak yangına müdahale etti.

ADIYAMAN 23.06.2021, 17:34
Yolcu otobüsünü sağa çekip yangına müdahale etti

Yol kenarında alev alan kamyonu gören Adıyaman Belediyesi yolcu otobüsü şoförü, otobüsü durdurarak yangına müdahale etti.

Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında hafriyat kamyonunun alev aldığını gören Adıyaman Belediyesi şehir içi yolcu otobüsü şoförü Mustafa Sönmez, otobüsü yolun kenarına bırakarak eline aldığı yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Alev alan kamyonun lastiği Mustafa Sönmez’in müdahaleleri sonucu söndürüldü. Yangını söndüren Mustafa Sönmez, daha sonra görev yaptığı otobüsünün direksiyonuna geçerek yoluna kaldığı yerden devam etti.
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