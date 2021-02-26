Yolcu otobüslerinde korona denetimi yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yolcu otobüslerinde korona virüs denetimi yapıldı.

Son günlerde korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayılarının artış gösterdiği Adıyaman’da, salgının önüne geçe bilmek için mücadele eden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinin bir çok noktasında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yolcu minibüs ve otobüsleri tek tek durdurularak kontrol edildi. Minibüs ve otobüslerde gerçekleştirilen sosyal mesafe, maske ve hijyen denetiminde sürücülerin evrak kontrolleri de yapıldı.

Çok sayıda toplu taşıma aracının denetlendiği Adıyaman’da, uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.