Yol çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından ilçenin ihtiyacına yönelik sürdürülen yol açma çalışmaları kapmasında sürdürülen çalışmalar, gece saatlerinde de hummalı bir şekilde devam ediyor.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatları doğrultusunda vatandaşların ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde modern ve konforlu ulaşım imkanına sahip olması ve trafik akışının rahatlatılması için başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kahta ilçe Belediyesi tarafından sürdürülen yol açma çalışmalarında önemli bir yer tutan Güney-Batı Çevre Yolu’nun biran önce tamamlanması çalışmalara hız verildiğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Arikent deresindeki zemin dolgu çalışmaları gece de hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Çalışmaları ilk günden beri yakından takip eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemizin ihtiyacına yönelik sürdürdüğümüz yol açma çalışmalarında önemli bir yer tutan Güney-Batı Çevre Yolunun biran önce tamamlanması için ekipler gece mesaisi yapıyor. Toprak mahsulleri ofisinden itibaren başladığımız güney-batı çevre yolumuzun devamı olan Arikent deresi geçişindeki mevcut dar yolun yerine direk geçişi sağlayacak olan yolumuzun zemin dolgu çalışmaları gece gündüz demeden hızla devam ediyor. Kahta’mız için kaybedecek hiç zamanımız yok. İlçemiz için halkımız için imkanlarımızı sonuna kadar değerlendiriyoruz. Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde yağışlar bastırmadan çevre yolumuzun biran önce bitirilmesi için ekiplerimiz gece mesaisi yapıyor. Allah’ın izniyle kış mevsimine girmeden yolumuzu halkımızın hizmetine sunarak halkımızın bu mağduriyetini gidereceğiz. Çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını dileriz” diye konuştu.