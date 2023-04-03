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Yıllarca tamamlanmayan binayı iş makinesi yıktı
ADIYAMAN ATATÜRK BULVARI ESKİ VALİLİK KAVŞAĞINDA BULUNAN VE BİR TÜRLÜ TAMAMLANMAYAN BİNA İŞ MAKİNESİ TARAFINDAN YIKILDI.
ADIYAMAN 03.04.2023, 12:29
Adıyaman Atatürk Bulvarı Eski Valilik Kavşağında bulunan ve bir türlü tamamlanmayan bina iş makinesi tarafından yıkıldı.
Adıyaman’da görüntü kirliliğine neden olan 5 katlı bina inşaatı hak sahibi kişiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yarım kaldı. En az 25 yıldan beri inşaat halinde olan bina 6 Şubat depremlerinde hasar gördü.
Çevresinde yıkılan binaların enkazının temizlenmesinin ardından kent için çirkin bir görüntüye neden olan bina iş makinesi tarafından yıkıldı.
Yıllardır görüntü kirliliğine neden olan bina deprem sebebiyle ortadan kalkmış oldu.