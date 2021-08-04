Adıyaman Belediyesi tarafından Yeşilyurt Mahallesinde asfalt çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman merkez Yeşilyurt mahallesinde bozuk olan yollarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırdıklarını söyledi. Mahalle sakinleri ise kısa süre içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.