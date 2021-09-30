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Yeşilyurt Caddesi asfaltlanıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından, şehrin önemli ulaşım ağlarından olan Yeşilyurt Caddesi, asfaltla buluşturuluyor.

ADIYAMAN 30.09.2021, 17:59
Yeşilyurt Caddesi asfaltlanıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından, şehrin önemli ulaşım ağlarından olan Yeşilyurt Caddesi, asfaltla buluşturuluyor.

Daha önce altyapısı tamamlanan Yeşilyurt Caddesi’nde, sağlıklı bir ulaşımın sağlanması adına, asfalt işlemine başlandı. Belediye fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Yeşilyurt Caddesi’nin çok işlek olduğunu, bunun için asfalt işlemini süratle gerçekleştireceklerini belirterek, yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldıracaklarını söyledi.

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