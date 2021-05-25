Yenilikçi Eğitim Merkezinde 11 atölye hizmet veriyor

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Yenilikçi Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek birim yetkililerinden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban’ın eşlik ettiği ziyarette, 11 farklı atölye ile hizmet veren Yenilikçi Eğitim Merkezi gezildi.

Dijital çağda başarının, hızlı uyum kabiliyetine bağlı olarak gelişim gösterdiğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonunda belirttiği üzere uygulamaya konulan yeni eğitim programları ve sosyal etkinlikler, okullarda kültürel ve bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği fiziki altyapıyı zorunlu kılmaktadır. Biz de bu vizyon ışığında ilimizin fiziki alt yapısını güçlendirmek ve öğrencilerimize 21 yüzyıl becerilerini kazandırmak adına İpekyolu Kalkınma Ajansı’ndan aldığımız hibe desteği ve Adıyaman Belediyesi’nin bina desteği ile 1.055.000 TL’lik bütçeyle Adıyaman Yenilikçi Eğitim Merkezi’ni kurduk. Yenilikçi Eğitim Merkezi’nde 11 adet atölye bulunmaktadır. Bu atölyeler; Astronomi-Vr atölyesi, Robotik Atölyesi, Akıllı Sera Atölyesi, Arduinho Atölyesi, Yazılım ve Web 2.0 Atölyesi, STEM/FETEM Atölyesi, Drama, Dil ve Eleştirel Düşünme Atölyesi, Görsel Sanatlar, Tasarım ve Fotoğrafçılık Atölyesi, Trafik Atölyesi, Ahşap ve Metal Atölyesi ve son olarak Okçuluk Atölyesidir. Ayrıca Merkez’imizde Adıyaman’ın en büyük 2. Teleskopu yer almaktadır. Aynı proje kapsamında 15 atölye ise dezavantajlı okullarımıza kurulacaktır. Eğitim kurumlarımızda özverili öğretmen ve idarecilerimizin projelerdeki çabası ve başarıları gelecekteki proje çalışmaları için bizi ziyadesiyle umutlandırmaktadır” dedi.