Yeni Sanayi Mahallesinde asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Sanayi Mahallesindeki asfalt çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, bu yaz oldukça yoğun geçen asfaltlama çalışmalarına Yeni Sanayi Mahallesi’nde devam ettiklerini belirterek, çalışmaları en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.