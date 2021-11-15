Yeni otobüsler dualarla hizmete başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımında kullanılması amacıyla belediyeye kazandırılan 5 yeni otobüs, dualarla ilk seferine başladı.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde gerçekleşen dua merasimine Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve şoförler katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yeni araçların tüm hemşerilerine hayırlı olmasını dileyerek, “Önceliğimiz hizmet ve insandır. Bundan dolayı insanlarımız için son bir yılda belediyemizin araç filosuna 50 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Daha konforlu ve güvenli hizmetlere imza atmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, araç filomuza dâhil edilen 5 yeni otobüsümüz daha halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Bu otobüslerle birlikte daha önce 40 olan belediye otobüs sayımız, 45’e yükselmiş oldu. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Kılınç’ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşı’nın duası ve kesilen kurbanla yeni otobüsler sefere başladı.