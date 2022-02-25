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Yeni Milli Eğitim Müdür Ramazan Aşçı göreve başladı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’in ayrılması sonrası yerine atanan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı göreve başladı.

ADIYAMAN 25.02.2022, 16:16
Yeni Milli Eğitim Müdür Ramazan Aşçı göreve başladı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’in ayrılması sonrası yerine atanan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı göreve başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası girişinde Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban ve Mehmet Altındal tarafından karşılandı.

Kırklareli Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü iken Adıyaman Milli Eğitim müdürlüğüne atanan Ramazan Aşçı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban’dan görevi devraldı.

Ramazan Ascı, göreve başlaması münasebetiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış huzur ve barış diyarı kadim şehrimiz Adıyaman’da İl Milli Eğitim Müdürü olarak bugün itibariyle göreve başlamış bulunmaktayım.

Türkiye’nin en güzide şehirlerinden biri olan Adıyaman’a atanmış olmamın şahsım ve tüm Adıyamanlı hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Tarihi ve kültürel değerleri ile Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olan Adıyaman’ımızın geleceği adına elimden gelen tüm gayreti göstereceğimi bilmenizi isterim.

Eğitim için çözüm odaklı iş birliği, vizyon odaklı hizmet ve tüm bireylerin katılımını sağlayacak bir yönetişim süreci ile eğitimin tüm bileşenlerini aktif hale getirmeye gayret edeceğiz. İlimizde eğitim alanında başarının arttırılması, eğitim ortamlarının daha da iyileştirilmesi için herkesin desteğinin gerektiğini düşünüyorum. Görev sürem boyunca tüm eğitim çalışanları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, basın mensupları, hayırseverler ve tüm Adıyamanlı hemşerilerimizle birlikte yürüyeceğimize olan inancım tamdır.

Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kapısı bütün paydaşlarımıza her zaman açık olacaktır. Takım ruhu ve heyecanımızla birlikte inşallah birçok başarıya hep beraber imza atacağız. Temel stratejimiz eğitimde kalitenin arttırılması ve eğitim altyapısının tamamlanması olacaktır. Öğrencilerimizin; akademik ve sosyal becerilerini de destekleyerek iyi yetişmiş bireyler olmaları için hep birlikte gayret göstereceğiz.

Kurumlarımızın fiziki ve teknik şartlarını standartlara ulaştırmaya çalışıp okullarda bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif çalışmaların daha fazla yapılması için çaba harcayacağız.

Bakanlığımız tarafından gösterilen hedefleri Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yönetim süreci ile bütünleştirerek tüm paydaşlarımızla ve Milli Eğitim camiası ile birlikte elimizden gelen çabayı harcayacağız.

Başta tüm Milli Eğitim çalışanları ile birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin Adıyaman’a hizmet etmenin azmi ve gayreti içinde olacağımızın bilinmesini isterim. Bütün çabamız en değerli varlıklarımız olan geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi yetişmesi ve ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak erdemli bireyler olmalarıdır.

Eğitimin farklı kademelerinde çeşitli hizmetlerde bulunmuş biri olarak şehrimize yeni bir heyecan kazandırarak İlimizi her alanda bir adım daha ileri götürmenin gayreti içinde olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle görevime başlarken başta Valimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine, bütün Adıyamanlı kardeşlerime, ekip arkadaşlarıma, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, personellerimize ve velilerimize saygı ve selamlarımı sunar, eğitim camiasının temel unsuru olan sevgili öğrencilerimizin eğitim adına attığı her adımın başarıya dönüşmesini temenni ederim.”

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