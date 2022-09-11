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Yeni Mahallede yol düzenleme çalışması
Adıyaman Belediyesi tarafından Yeni Mahallede yol düzenleme ve asfalt serim çalışması yapılıyor.
ADIYAMAN 11.09.2022, 14:43
Adıyaman Belediyesi tarafından Yeni Mahallede yol düzenleme ve asfalt serim çalışması yapılıyor.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan asfalt çalışmaları çerçevesinde Yeni Mahalleye bağlı sokaklarda yol düzenleme ve asfalt serim çalışması gerçekleştiriliyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman’ın her köşesinde başlattıkları çalışmaları Yeni Mahallede de sürdürdüklerini dile getirerek, ekipler tarafından sürdürülen çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.
Mahalle sakinleri de sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
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