Yeni Mahallede kaldırım düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’de kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de gerçekleştirdiği kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Mahallede devam eden kaldırım döşeme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen yetkililer, çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yapılacağını dile getirdi. Çalışmalardan büyük memnuniyet duyan mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.