Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahallede asfalt çalışması başladı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan asfalt çalışmaları çerçevesinde Yeni Mahalleye bağlı sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman’ın her köşesinde başlattıkları çalışmaları Yeni Mahallede de sürdürdüklerini dile getirerek, sürdürülen çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Mahalle sakinleri de sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.