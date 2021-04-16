Yeni Başhekim Parlak görevine başladı

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi’ne başhekim olarak atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Parlak yeni görevine başladı.

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için var gücüyle çalışacağını dile getiren Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Parlak, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Amacımız sağlıkta kaliteden ödün vermeden vatandaşa sağlıklı bir hizmet sunarak, hasta ve çalışan memnuniyetini de en yüksek seviyeye çıkarmaktır” dedi.