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Yemişen Deresindeki yılanlar paniğe neden oluyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan yemişen deresinde görülen yılan paniğe neden oldu.

ADIYAMAN 03.08.2022, 16:24
Yemişen Deresindeki yılanlar paniğe neden oluyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan yemişen deresinde görülen yılan paniğe neden oldu.

Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan ve havaların ısınmasından dolayı son günlerde sıklıkla görülmeye başlayan Yemişen Deresindeki yılanlar vatandaşlar tarafından korkuta nenden oluyor. Havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Yemişen Deresinde hemen hemen her gün yılan gördüklerini dile getiren vatandaşlar, yılanlardan dolayı dereye ve yakınlarına korkuyla yaklaştıklarını vurguladı.

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