Yazarlık serüvenine yaklaşık 30 yıllık süreçte deneme, mizah, edebiyat ve öykü kategorilerinde pek çok eser kazandıran Edebiyatçı-Yazar Hikmet Kızıl’ın “Metruk Şehre Lanet Okuma Alfabesi” kitabı çıktı.

Edebiyatçı-Yazar Hikmet Kızıl’ın, 8. kitabı olan Metruk Şehre Lanet Okuma Alfabesi’nin tüm geliri maddi durumu iyi olmayan yardıma muhtaç ailelere bağışlanacak.

Ödüllerin en büyüğünün okurlarının teveccühünü kazanmak olduğunu vurgulayan Yazar Hikmet Kızıl, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle insanların yüreğine dokunmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Halen çeşitli gazete ve edebiyat dergilerinde yazmaya devam eden Yazar Kızıl, “Okurların teveccühünü kazanmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğim. Çünkü insanların yüreğine kendimce bir dokunuşta bulunmak mutluluk veriyor. Metruk Şehre Lanet Okuma Alfabesi kitabımda, kenar mahallelerde büyüyen çocukların modern zamanlara karşı isyanını anlatan bu kısa kısa denemelerle kentin varoşlarında yaşayan ’bizi’ anlattım.

Bu kitapta yozlaşmaya karşı dik duruşu ve kapitalist düzenin çarkına çomak koymak kadar eylemsel sözleri ve cümleleri okuyacaksınız. Ama bu sertlik içindeki şiirsellik, insanın aklını gıdıklarken; kalbini de okşayan türden. En hüzünlü, en serkeş, ama kalbindeki iman ve yüzünde sadaka niyetine taşıdığı gülücüklerle şehrin kaldırımlarında boy gösteren, kenar mahalle çocuklarının yeryüzünün efendisi olduğunu iddia eden çağdaş Nemrut ve Firavunlara karşı haklı isyanı dökülüyor satırlara” diye konuştu.