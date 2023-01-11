Yazar Fahrettin Çelik, dördüncü kitabını okuyucu ile buluşturdu

Adıyamanlı Yazar, Şair Fahrettin Çelik’in dördüncü kitabı okuyucularla buluştu.

Daha önce ‘İnsanca yaşama bilinci’ ve ‘Samsat’ta bir gül’, ‘Suskun dilim’ isimli kitapları yayımlanan Yazar, Şair Fahrettin Çelik, ‘Düş kırağım’ isimli dördüncü kitabını yayımladı.

76 Adet şiirin yer aldığı ve 112 sayfadan oluşan kitap, yayın evlerinde de satılmaya başlandı.

Kitabın Genel Yayın Yönetmenliğini Ahmet Ateş, Editörlüğünü ise Safiye Samyeli üstlendiği kitap, İstanbul Cem Karaca Kültür Merkezinde tanıtıldı. Çok sayıda okur ve sanatseverin katıldığı programda ayrıca şiir dinletisi sunuldu.

Kitapla buluşmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Fahrettin Çelik, 2023 yılı içerisinde üç kitap çalışmasını okuyucu ile buluşturmayı planladığını açıkladı.

Çelik, "Şiir yazmak ve yorumlamak benim için hayati önem arz ediyor. Şiir yazınca kendimi buluyor, ruhsal olarak rahatlıyorum. Bu nedenle sık sık şiir yazıyorum. Bu şiirler birikince kitapta birleştirme düşüncesi oluştu. Sayı fazla olunca da serbest şiirlerimi düş kırağım isimli kitapta birleştirdik. Hece vezni ile yazılmış şiirleri ise yakın da yalın ateşin kıvılcımları isimli kitapla okuyucu karşısına çıkacağız. Tamamlamış olduğum fıratın iki yakası isimli romanı ise yılsonuna doğru yayınlamayı planlıyoruz. Desteklerini esirgemeyen Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Ateş, Editör Safiye Samyeli başta olmak üzere emeği geçen, destek sunan bütün herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.