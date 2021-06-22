Yaz kurslarına kayıtlar başladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında yaz dönemi kayıtları başladı.

Pandemiden dolayı uzun süredir kapılarını kursiyerlerine açamayan belediye konservatuarı, 2021 yaz dönemi için kayıtları almaya başladı. Pandemi öncesi her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrencinin 20’ye yakın farklı dalda eğitim aldığı konservatuara kayıtların başladığını söyleyen yetkililer, velileri ve öğrencileri etkinliklere katılmaya davet etti.

Yeni eğitim dönemi hakkında bilgi veren yetkililer, “Pandemiden dolayı uzun zamandır ayrı kalmak zorunda kaldığımız kursiyerlerimizle çok şükür yeniden bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Temel amacı çocukların yaz tatilini iyi bir şekilde değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıkları olan çocuklarımızın bu alışkanlıklardan kurtulmalarını sağlamak olan konservatuarımızda bu yıl yaz dönemi kayıtları başladı. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından keman, gitar, bağlama, piyano, ney, resim ve tiyatro gibi bölümlerde eğitimler verilecek. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanacak. 12 yaşından büyük kursiyerler için ücretsiz bir şekilde hizmete açılacak olan kurslarımıza başvuru yapmak isteyen hemşerilerimizin Yeni Mahalle’de bulunan Abdulhamit Han Gençlik ve Kültür Evi’ne kayıt yapılması gerekmektedir” diye konuştu.