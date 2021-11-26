Yavru yaban keçisi tedaviye alındı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir mermer ocağı yakınlarında bulunan yavru yaban keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Sincik ilçesinde bir mermer ocağının yanında bitkin halde vatandaşlar tarafından bulunan yavru yaban keçisi Kahta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerine bildirildi. Ekipler vatandaşların yavru yaban keçisi gerekli bakımları yapılmak ve tekrar doğal yaşam alanına bırakılmak üzere teslim alındı.

Koruma altına alınan yaban keçisi rehabilitasyonu yapıldıktan sonra doğaya bırakılacak.