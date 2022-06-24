Yavru şahin ve yaralı leylek tedavi altına alındı

Adıyaman’da yaralı halde bulunan leylek ile yavru şahin tedavi altına alındı.

Adıyaman merkeze bağlı bir köyde yaralı leylek ile yavru şahini fark eden vatandaşlar hayvanları muhafaza altına alarak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, belirtilen köye gelerek vatandaşlarla görüştü. Ekipler yaptıkları görüşme ve incelemelerin ardından yavru şahin ile yaralı leyleği teslim aldı. Her iki hayvan yapılacak olan bakım ve tedavilerinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.