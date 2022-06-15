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Yavru kedi borudan çıkartıldı

Adıyaman’da bir evin yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN 15.06.2022, 15:03
Yavru kedi borudan çıkartıldı

Adıyaman’da bir evin yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 115. Sokakta meydana geldi. Tek katlı evin çatından yağmur suyu giderine giren kedi duvarın içindeki borudan aşağı düştü. Evin banyo duvarından ses geldiğini fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi duvarı kırarak boruya ulaştı. Boruyu kıran ekipler içinde sıkışan kediyi kurtardı.

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