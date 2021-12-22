Yaşlı annesini darbeden şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde annesini darp ederek hastanelik eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde birlikte yaşadığı 75 yaşındaki annesi F.A.’yı darp ederek hastanelik eden R.A. isimli şahıs, şikayet üzerine polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi tamamlanan şahıs daha sonra Besni Adliyesi’ne sevk edildi. R.A., isimli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.