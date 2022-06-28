Yaşam mücadelesini 34 gün sonra kaybetti

Adıyaman’da yol kenarında bekleyen otomobile arkadan çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 34 gün önce Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Devlet Hastanesi Kavşağı yakınlarında Bayram Erol idaresindeki 02 ACK 313 plakalı motosiklet, yol kenarında bekleyen Yaşar Ş’ye ait 02 T 0061 plakalı Fiat marka ticari otomobile arkadan çarpmıştı. Meydana gelen kazada 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Bayram Erol ağır yaralanmış ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Bayram Erol, 34 günlük yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden Bayram Erol’un cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.