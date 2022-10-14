Yarımbağ okulu sporda derece elde etti

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde düzenlenen spor müsabakalarında Yarımbağ Okulu 2 şampiyonluk elde etti.

Samsat Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yıldız kızlar bocce ve yıldız erkekler futbol branşında dörtlü grup eleme usulü yapılan turnuva sonucunda Yarımbağ Ortaokulu rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Samsat Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mehmet Yelken, Yarımbağ Ortaokulu Müdürü Hanifi Yıldırım, Beden Eğitimi Öğretmeni Sevinç Doğan ve sporcuları tebrik edip madalyalarını verdi.

Müdür Yelken, bütün spor dallarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, kişi ve kurumların spora katılımın üst seviyede sağlanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, yapılan yarışmalarda şampiyon olan Yarımbağ Ortaokulunu tebrik etti.