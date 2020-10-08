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Yaralı şahin ekipleri teslim edildi
ADIYAMAN’DA KÖYLÜ BİR VATANDAŞIN YARALI OLARAK BULDUĞU ŞAHİNİ TEDAVİSİ YAPILMAK ÜZERE EKİPLERİ TESLİM ETTİ.
ADIYAMAN 08.10.2020, 15:54
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Adıyaman’da köylü bir vatandaşın yaralı olarak bulduğu şahini tedavisi yapılmak üzere ekipleri teslim etti.
Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük köyü Bardakçı Mezrasında A.A. isimli vatandaş tarlasında çalışırken yaralı halde şahin buldu. Önleyici kolluk devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerine durumu bildiren vatandaşın bulduğu şahin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince muhafaza altına alınarak Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine tedavi yapılmak üzere teslim edildi.
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